FERRARA, Pradè deve fare il miracolo. Squadra mimetizzata

© foto di Federico De Luca

"Senza curva Fiesole e, per un tempo, senza Fiorentina". Così Benedetto Ferrara commenta stamani sulle pagine della Nazione il momento della squadra viola, ironizzando: "La squadra si è mimetizzata coi cantieri del suo stadio. Lavori in corso, ciò che sarà per ora corre solo nella nostra immaginazione".

Poi prosegue, parlando di Palladino: "Coraggio mister, c'è Pradè che deve fare il miracolo. Perché aggiustare questa squadra non è uno scherzo. Davanti tra esterni e mezze punte hai due squadre da calcetto, in mezzo il deserto dei tartari, dietro una banda del buco che neanche Totò e Gassman. Al momento è tutto un rebus, giovedì sera sembrava avere più idee la ruspa rossa in Fiesole che quelli in maglia viola. E se per due anni abbiamo pianto l’assenza di un centravanti, adesso applaudiamo il centravanti e piangiamo per (quasi) tutto il resto".