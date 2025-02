Felipe Melo racconta: "Piansi di gioia per Firenze. E alla Juve andai per forza"

Annunciato il ritiro dal calcio giocato qualche giorno fa, l'ex centrocampista Felipe Melo ha parlato a La Gazzetta dello Sport ricordando i suoi anni in Italia, tra cui quelli alla Fiorentina: "Venivo da un campionato super, io e Xavi eravamo i migliori centrocampisti della Liga, e già quando mi hanno chiamato perché c’era la possibilità di andare a Firenze ho pianto di gioia. In due mesi mi sono innamorato: quella maglia, quella gente, il Franchi... Pensi,lì è nata mia figlia Pietra, la principessa di casa.

Un anno solo, ma a ripensarci sembrano cinque. Mi spiace solo che quando sono andato alla Juve l’amore che il popolo viola provava per me è sparito. Forse non ha mai capito cos’è successo. Alla Juve sono dovuto andare per forza. Io volevo andare all’Inter, mi aveva chiesto Mourinho, ma offrivano sui 20 milioni. Io avevo la clausola, 25 milioni: la Juve pagò quella e ci mise pure Marchionni che era un giocatore importante. Cosa potevo fare?".