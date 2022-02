FATTORI, Per le donne una stagione fallimentare

Sono lontani i tempi in cui la Fiorentina femminile alzava trofei e giocava in Champions League. I tempi in cui Sandro Mencucci e Vincenzo Vergine, insieme a Sauro Fattori e poi Antonio Cincotta, costruivano squadre che in campo divertivano e duellavano alla pari prima col Brescia, poi con la Juventus. Oggi che viola sono invischiate nella lotta per non retrocedere.

Sauro Fattori, ex calciatore e allenatore viola, come giudica questa stagione della Fiorentina femminile?

"Fallimentare alla luce anche gli investimenti fatti. Parlare di anno di transizione sarebbe come arrampicarsi sugli specchi. La rosa è di alto livello e a gennaio è stata migliorata".

Quindi non può bastare l’alibi che il campionato è diventato più difficile da quando ci sono più squadre blasonate?

"Anche la Fiorentina è una squadra blasonata. Serve un esame di coscienza per capire che probabilmente sono stati fatti errori, anche in fase di mercato. Non si può sempre pensare che gli altri siano meglio, non mi sembra il modo per tornare competitivi".

C’è chi chiede l’esonero di Patrizia Panico e chi invoca un suo rientro in panchina. Che effetto le fa?

"Preferisco non commentare le voci su un possibile esonero di una collega, la società farà le sue valutazioni. Però sono felice che i tifosi si ricordino di me con affetto. Significa che i bei ricordi sono tanti".