ESUBERI, Kouame piace a tanti, ma ingaggio troppo alto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Come riporta La Nazione, la Fiorentina pensa pure alle cessioni. Riflessioni in corso su Michael Kayode - si legge - anche se il Brentford deve formalizzare ancora la propria offerta. Occhio anche a Jonathan Ikoné e Christian Kouame: l’ivoriano piace a tanti in Serie A, ma l’ingaggio è pesantissimo per i club interessati nella parte destra della classifica. In situazioni del genere, è possibile che chi punta sul viola possa finire per chiedere una compartecipazione al pagamento dell’ingaggio.