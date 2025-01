ESTERNI, Kayode in uscita. Riscatto anticipato per Gosens

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina guarda alla batteria dei propri esterni di difesa: uno, Michael Kayode, in questo momento l'indiziato numero uno a lasciare Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come il terzino sinistro piaccia sia in Premier (Brighton e Brentford) che in Serie A (Roma, Parma, Como).Manca un'offerta ufficiale che intrighi la Fiorentina, ma potrebbe arrivare da qui alla chiusura del mercato.

Discorso diverso per Robin Gosens: la Fiorentina, che vuole anticipare il riscatto del terzino tedesco, sta aspettando un “cenno” dall'agente del calciatore che, a sua volta, è in attesa di una risposta dall'Union Berlino. I viola sono molto contenti della stagione dell'ex Atalanta, arrivato a Firenze con la formula del prestito oneroso a 500mila euro più 7,5 di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali oppure con la qualificazione almeno all'Europa League. Presto le parti si vedranno faccia a faccia e sigleranno il prolungamento, scrive il Corriere.