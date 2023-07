EMPOLI, Già al lavoro per il dopo Parisi: piace Pezzella

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da La Gazzetta dello Sport con la partenza di Vicario al Tottenham la vendita record in casa Empoli c’è stata anche quest’anno e sta per aggiungersi anche quella di Parisi con la Fiorentina in pole e la Juve sempre in corsa. Nel raduno di oggi saranno sicuramente assenti i nazionali Parisi, Ismajli, Stojanovic e Cacace. Quest’ultimo potrebbe essere il dopo-Parisi, ma il club tiene caldi i nomi di Pezzella e Beruatto.