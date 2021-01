EDER, Benevento in vantaggio sull'attaccante. Viola...

Come riportato dal Corriere dello Sport, Eder, accostato anche alla Fiorentina, è ricercato da molti club italiani, primo fra tutti il Benevento di Vigorito. Le streghe hanno virato sull'ex Inter poiché la pista Pinamonti risulta troppo difficile. Il giocatore spera di reintrare al più presto in Europa e sta facendo di tutto per liberarsi a zero dai cinesi del Jiangsu. Chiede, però, un accordo di 18 mesi. Il club sannita sembra in vantaggio su Parma e Udinese. I bianconeri vorrebbero puntarci in caso di addio di Lasagna, finito proprio nel mirino dei viola .