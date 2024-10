DR MARIANI, Impegno Mandragora può agevolare recupero

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Rolando Mandragora ha deciso di affidarsi alle mani esperte del professor Pier Paolo Mariani per l'operazione in seguito al sfortunato infortunio subito giovedì scorso in Coppa contro i New Saints. Dopo l'intervento, il dottore, celebre nel mondo del calcio per aver operato numerosi atleti, ha dichiarato:

"L'operazione è perfettamente riuscita. Il ragazzo ha una grande voglia di lavorare e, in quattro o cinque settimane al massimo, sarà pronto per tornare in campo. Dato il suo buono stato atletico pregresso e il fatto che si tratta di un'operazione in artroscopia, non è necessario un programma di riatletizzazione intensivo. Inoltre, la professionalità del ragazzo potrebbe ulteriormente accorciare i tempi di recupero".