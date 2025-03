Domani al Maradona anche la famiglia Astori per un ricordo di Davide

Sette anni dopo la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, il Napoli ha organizzato un'iniziativa che sarà celebrata domani per la partita dei viola al Maradona. Si tratterà di una cerimonia speciale per ricordare l'ex difensore anche dell'Italia: per questo, riporta il Corriere dello Sport, domani allo stadio ci sarà la famiglia di Davide che riceverà un riconoscimento alla memoria del capitano della Fiorentina.