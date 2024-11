DODO, Palladino prova il recupero in extremis per il Como

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Una grande festa ha celebrato la convocazione di Dodò in nazionale maggiore brasiliana, ma il viaggio dal Brasile al club non è breve. La missione Como è iniziata e Palladino lavora con quasi tutto il gruppo, ad eccezione proprio del brasiliano, che tornerà ad allenarsi al Viola Park domani. Kayode, rientrato dall'Under 21, spera in una maglia da titolare, sebbene le possibilità siano ridotte, ma non impossibili. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.