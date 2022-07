DODÔ, Arriverà nel fine settimana. A Moena da...

La Fiorentina ha preso Dodò, un rinforzo azzeccato soprattutto per i tempi e i modi con i quali è stato messo a segno. Il brasiliano, come riporta il Corriere dello Sport, è stato cercato, voluto, preso, per sistemare un tassello fondamentale del mosaico che va componendosi. L'ormai ex Shakhtar Donetsk dovrebbe arrivare già nel fine settimana se saranno espletate le esigenze burocratiche o, comunque, al massimo all'inizio della prossima. Per ufficializzare l'acquisto bisognerà attendere però che Pulgar liberi il posto da extracomunitario. Le caratteristiche di Dodô sono di avere una grande corsa, capace di coprire 90 metri di campo, abile a crossare dal fondo e a fornire assist, tant'è che ne ha a referto 17 in 97 partite con lo Shakhtar, da aggiungere a 5 gol realizzati.