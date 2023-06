DIFESA, Se parte Igor piacciono Baschirotto e Viti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto dall'edizione odierna de La Nazione in difesa qualcosa si muoverà dopo il probabile addio del brasiliano Igor. Si lavora per il rinnovo di Luca Ranieri, ma un nuovo centrale serve. Sondaggio fatto per lo svedese Isak Hien, sul quale l’Atalanta appare però in forte vantaggio. Informazioni chieste anche su Baschirotto (si di lui si è mosso il Cagliari) e l’idea Viti da tenere sempre sullo sfondo (mancino, caratteristica non secondaria per la difesa di Italiano).