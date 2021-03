DI LIVIO, Firenze merita un tecnico di livello

Intervistato da La Nazione, l'ex viola Angelo Di Livio ha parlato così: «Cosa mi aspetto in futuro? Un segnale forte. Molto forte. Dalla proprietà. Diciamo così. Stiamo, rimaniamo, tutti uniti fino al raggiungimento della salvezza. Aiutiamo il gruppo ad arrivare al traguardo, ringraziamolo di cuore perché tutti, compresi Prandelli e Iachini, hanno lavorato in una stagione difficilissima. Un attimo dopo, però, guardiamo avanti. Firenze è una piazza importante e merita giocatori importanti, merita allenatori di un certo livello. Io la penso così perché, lo ripeto, so bene quanto orgoglio e quante ambizioni ci sono nei fiorentini. Se serve una rivoluzione? Diciamo che il primo cambiamento dovrà essere nella mentalità con cui affrontare la prossima stagione. Commisso è un presidente che mi piace molto e credo adesso debba riportare entusiasmo a Firenze. Deve pensare a progettare una squadra che possa stare nelle zone alte della classifica. Occhio, non parlo di scudetto o piazzamenti... impossibili, ma la Fiorentina dovrà e deve lottare almeno e sempre per il sesto, settimo posto, poi... può succedere di tutto. In positivo, dico».