DI GENNARO, Vittoria col Lecce sinonimo di identità forte

FirenzeViola.it

La Fiorentina tornerà in campo l'1 Aprile contro l'Inter dopo la sosta per le nazionali. Sulle pagine del Corriere Fiorentino troviamo il parere di Antonio Di Gennaro in merito a questo stop.

La sosta, per la squadra di Italiano è un bene o un male?

"Dubbio lecito quando le cose vanno bene perché al contrario, se il momento è negativo, fermarsi è sempre un vantaggio".

Il rischio c’è insomma.

"Sì. Quando vinci vorresti sempre continuare a giocare sfruttando entusiasmo e autostima. Però va detta anche un’altra cosa...".

Prego.

"La Fiorentina era stanca, e col Lecce nonostante la vittoria si è visto che le forze stavano iniziando a mancare. Non è stata brillante e divertente come nelle gare precedenti".

Eppure è arrivata un’altra vittoria. È stata la conferma definitiva di una piena maturazione?

"Direi di sì. Quando si vince pur non giocando benissimo vuol dire che c’è un’identità forte e che la squadra ha capito come gestire certi momenti".

Campionato, Conference e Coppa Italia. La Fiorentina è ancora in corsa su tre fronti. Se l’aspettava?

"Onestamente no, sono sempre stato scettico anche perché tante cose sembravano non funzionare. Soprattutto certi singoli, e penso agli attaccanti o agli acquisti estivi, faticavano ad esprimersi. La partita col Verona però ha cambiato tutto. C’era il rischio di sprofondare e invece la Fiorentina proprio nel momento più difficile ha saputo rialzarsi".

Pensa che sia possibile davvero puntare al doppio trofeo e al settimo posto?

"È dura, ma giocando così perché no? La squadra sembra tornata quella dell’anno scorso. Io credo comunque la Coppa Italia sia l’obiettivo più concreto. I meriti di Italiano sono evidenti, non ha mai rinunciato alle proprie idee e ha convinto i giocatori che la strada nonostante tutto fosse quella giusta".