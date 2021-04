DE ZERBI, Lancia Traorè contro il talento Vlahovic

"Il futuro di Vlahovic? La Fiorentina ha tutte le armi per tenerlo perché il progetto del club è ambizioso e perché il presidente Commisso è veramente appassionato". Beppe Iachini regala un assist alla società viola impegnata da settimane nella trattativa per allungare il contratto al gioiello serbo. La Fiorentina è convinta che l’attaccante resterà almeno per un altro anno.Per il momento, però, Commisso ha bisogno dei gol del suo pupillo per restare in Serie A. Nel 2021 segna più o meno solo lui. Vlahovic oggi pomeriggio contro il Sassuolo tornerà a far coppia con il suo «maestro» Ribery. Tra il serbo e il francese c’è grande intesa. In campo e fuori dal campo.

Alla guida del Sassuolo c’è uno degli allenatori ai quali Commisso sta pensando per dare vita a un nuovo progetto triennale. De Zerbi è nella scia di Gattuso e Juric che restano, per il momento, le prime scelte. Tornando alla partita il tecnico emiliano quasi certamente non potrà contare su Berardi. Il gioiello neroverde è ancora alle prese con i postumi di un fastidio muscolare accusato in Nazionale. È probabile che De Zerbi non lo rischierà dal primo minuto. Il Sassuolo potrebbe partire con Traoré. Il giovane ivoriano, quando era all’Empoli, era stato bloccato con tanto di pre-contratto dalla Fiorentina. Pista poi abbandonata di colpo. Una scelta di mercato della vecchia gestione viola che non è certo risultata azzeccata.