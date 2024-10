DE GEA, Si è preso Firenze. E c'è l'opzione per il 2026

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Prendersi Firenze in una notte di inizio ottobre. Nelle imprese calcistiche di David De Gea forse ci sarà stato pure di meglio, ma al Franchi al fischio finale della sfida contro il Milan lo sguardo di tanti era quasi perso nel vuoto, come avessero visto planare un extraterrestre in mezzo al campo". Inizia così il pezzo de la Nazione dedicato all'uomo del momento in casa viola, David De Gea. Un portiere già leggendario prima di domenica sera e dei due rigori parati al Milan e l'altro miracolo su Chukwueze. A Firenze tutti lo amano ed è diventato "il nuovo David". Un’investitura che trasuda romanticismo e fiorentinità, con il rispetto che si deve al capolavoro di Michelangelo.

Dopo l'esaltazione, la Nazione fa il punto anche sulla situazione contrattuale dello spagnolo: De Gea ha firmato un accordo annuale ma il club viola ha l’opzione per estenderlo fino al 2026. La condizione è legata all’ingaggio, che l’anno prossimo salirà a circa 2 milioni. Una cifra di certo non esagerata se le prestazioni resteranno queste. David intanto si gode la seconda parte della sua carriera. Meno milioni e forse più emozioni.