Da Rubino a Caprini, con le assenze in attacco spazio ai giovani della Primavera

La Fiorentina, nelle ultime due giornate di campionato, cercherà di alimentare il sogno Europa, sebbene al momento sembri lontano. Tuttavia, con una disponibilità ridotta in attacco, l'allenatore Raffaele Palladino potrebbe decidere di puntare su alcuni giovani della Primavera. Come riporta La Nazione, contro il Bologna, Beltran e Zaniolo saranno squalificati, mentre le condizioni di Kean e Gudmundsson sono ancora da valutare. In questo scenario, Palladino potrebbe scegliere di dare un'opportunità ai giovani che in stagione sono stati più volte aggregati alla prima squadra.

I riflettori sono puntati su due talenti del 2006, Tommaso Rubino e Maat Caprini, che hanno assistito alla sconfitta della Fiorentina a Venezia. Rubino, autore di 17 gol con la Primavera e con due presenze in Serie A, è pronto a mettere in mostra il suo talento, mentre Caprini, più pronto fisicamente secondo il tecnico, ha segnato 9 gol con l'Under-20 e vanta già due apparizioni in A. Non solo loro, però: anche il centravanti Braschi, con 14 gol in stagione, potrebbe essere una carta importante, anche se la sua squalifica per tre turni di stop, dopo il rosso ricevuto sabato scorso, frenerà la sua presenza immediata.