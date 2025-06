Da Pioli a Gilardino passando per Farioli: il punto del Corriere Fiorentino

La filosofia della Fiorentina nella scelta del nuovo allenatore è: "Senza fretta, ma senza sosta". A scriverlo è il Corriere Fiorentino che fa un punto sulle possibili scelte per la panchina viola. Ancora qualche ora, e poi Pradè dovrà necessariamente restringere al massimo la rosa dei candidati e prendere una direzione definitiva.

Fosse per lui sarebbe già tutto fatto per il ritorno di Stefano Pioli, che però ha altre ipotesi e per questo ha preso tempo. Per questo la Fiorentina si sta tenendo aperte delle alternative e nelle ultime ore, dopo i colloqui della scorsa estate, ha (ri)preso quota il nome di Alberto Gilardino. Nessun contatto diretto con l’ex bomber ma che, a chi gli chiedeva di Firenze, ha fatto sapere di esser pronto a tornare di corsa. Discorso abbastanza simile per Marco Baroni che, da ieri, si è ufficialmente separato dalla Lazio ed è quindi libero di firmare con qualsiasi altra squadra. Anche lui sarebbe felicissimo di allenare la Fiorentina e Pradè non ha mai nascosto la stima nei suoi confronti. E poi Francesco Farioli. Altro toscano, e altro "ragazzo" che si siederebbe con enorme entusiasmo sulla panchina del Franchi. Anche nel suo caso però, almeno per il momento, non si registrano né contatti diretti né accelerazioni improvvise.