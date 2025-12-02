Cosa c'è di vero tra Kean e Barcellona: per ora solo contatti informali

Il Corriere dello Sport - Stadio parla del contatto che c'è stato settimana scorsa tra l'entourage di Moise Kean e il Barcellona. Un contatto informale con i dirigenti blaugrana che in questo momento stanno esaminando il mercato internazionale per anticipare eventuali esigenze future. Non c'è ancora nulla di concreto però, si è trattato di un semplice faccia a faccia di routine. Questo non toglie che le parti si siano aggiornate sulla situazione e che a partire da primavera possa muoversi qualcosa sul fronte spagnolo per l'attaccante della Fiorentina e dell'Italia, che oggi è concentrato sul salvare i viola.