CORRIERE FIORENTINO, Tutti gli italiani di Italiano

Come evidenzia Il Corriere Fiorentino distribuito stamani in edicola, il blocco di giocatori italiani della Fiorentina va man mano aumentando. Questione di orgoglio, di radici del presidente Commisso, che fin da subito ha chiesto ai suoi dirigenti di puntare più possibile sulla quota azzurra, che oggi conta numerosi esponenti: dai portieri Gollini, Rosati e Terracciano fino a Venuti e Biraghi in difesa, Mandragora, Bonaventura e Castrovilli a centrocampo ma anche Saponara e Sottil in attacco. E a questi sono da aggiungere anche giovani come Bianco e Ranieri. Ognuno importante a modo suo, con alcuni (per primo Sottil) che coltivano l’ambizione di una chiamata, magari duratura, da parte del ct Mancini.