CORRIERE FIORENTINO, No, non è modello inglese

Sulle pagine del Corriere Fiorentino di oggi è possibile leggere un editoriale a firma Ernesto Poesio, dal titolo "No, questo non è il modello inglese". Nella riflessione, l'autore spiega come le regole mutuate dalla Premier League per gli stadi siano state recepite solo di contorno, lasciando sempre spazio alla maleducazione e all'inciviltà individuali. Tutto questo è testimoniato non solo da quanto accaduto sabato tra Fiorentina-Juventus e nel derby di Milano, ma anche dal fatto che le società direttamente interessate non abbiano preso le distanze, esponendosi pubblicamente. Per avere un esempio concreto, proprio dall'Inghilterra, vedere come il Chelsea pochi giorni fa abbia escluso a vita un proprio tifoso (l'autore si riferisce a colui che si è macchiato di insulti razzisti verso Son del Tottenham, ndr).