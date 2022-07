CORRIERE FIORENTINO, Al corso di Italiano

Per uno come lui, abituato a macinare chilometri ad altissime velocità sulla fascia destra, non dovrebbe essere un grande problema. Di certo però, le prossime per Dodò saranno due settimane di lavoro a intensità massima. Un corso di recupero, con l’obiettivo di mettersi al pari dei compagni. Sotto tutti i punti di vista. Fisico, prima di tutto, visto che il brasiliano non gioca una partita ufficiale da dicembre e che il lungo tira e molla tra Fiorentina e Shakhtar lo ha costretto a saltare (anche) tutto il ritiro di Moena.Nelle ultime ore è stato rimosso anche l’ultimo ostacolo che, nonostante il suo contratto fosse già stato preventivamente depositato in Lega, ne impediva il tesseramento.Un bel sospiro di sollievo, anche perché l’esordio in campionato si avvicina e senza l’addio dell’ex mediano del Bologna (o di un altro extracomunitario) Dodò non sarebbe potuto scendere in campo. Tra l’altro è molto probabile che il colpo fino ad oggi più importante del mercato viola (per prenderlo sono stati investiti 14,5 milioni più 3,5 di bonus) debba partire titolare fin dalla prima partita, contro la Cremonese.