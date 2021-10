CORRIERE DELLO SPORT, Italiano vede l'Europa

È i l momento della verità: quanto vale questa squadra? Ed è possibile pensare all’Europa? Le prossime due partite, a cominciare da quella di questa sera a Venezia, daranno le risposte che la città aspetta. In caso di percorso netto nei 180’ potrebbe arrivare la licenza per pensare in grande.

La Fiorentina in laguna inizia così la fase due, perché Vincenzo Italiano, con il suo 4-3-3, ha già conquistato la piazza, ma ci sono alcune fragilità da correggere sul campo e una grande problematica da affrontare: Vlahovic, che ha interrotto le trattative per il rinnovo di contratto, ora è chiamato a dimostrare di essere ancora una risorsa e non un problema.