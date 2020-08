CORR.FIO, Pezzella resta: pronto il rinnovo per lui

Il Corriere Fiorentino è certo: German Pezzella quest'estate non solo non partirà, ma firmerà anche il rinnovo di contratto con adeguamento. Il quotidiano oggi in edicola titola "Ancora capitano" e spiega come l'argentino resterà a Firenze anche la prossima stagione: la società ha deciso di non rinunciare al pilastro della sua difesa nonostante gli interessamenti di Napoli, Roma e Valencia. Per Pezzella la prossima sarà la quarta stagione in maglia viola e alla prima partita toccherà quota 100 con la Fiorentina. Dopo Passarella e Gonzalo Rodriguez, la squadra viola potrà dunque contare ancora una volta su un difensore argentino.