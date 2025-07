Dalla difesa a tre al doppio centravanti. Tutti i moduli di Pioli

In attesa di arrivare a Firenze e iniziare ufficialmente la sua terza avventura in viola, Stefano Pioli ha già iniziato a pensare alla squadra che verrà a partire dal modulo che sceglierà. L'edizione di Firenze di Repubblica scrive che l'idea alla base sarà il 3-5-2, ma lavorerà anche su altri sistemi di gioco. Molto dipenderà anche dalle eventuali conferme di due pedine fondamentali come Kean o Dodo, ma intanto ci sono altre questioni da valutare.

Come la difesa a tre, per esempio, con Pongracic, Comuzzo e Ranieri e altrettante alternative. Per il 4-2-3-1 mancano gli esterni, mentre il 4-3-2-1 potrà invece essere valutato vista la presenza di Fazzini e Gudmundsson che potrebbero agire alle spalle della prima punta. Così come anche il 3-4-2-1 potrebbe essere un modulo al vaglio. A partire dal ritiro al Viola Park in programma dal 14 luglio, il nuovo allenatore della Fiorentina lavorerà soprattutto sulle varianti tattiche da proporre la prossima stagione.