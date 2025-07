Sarà braccio di ferro tra Vlahovic e la Juventus: vuole andare via a zero

Il Mondiale per Club doveva essere una vetrina per rilanciarsi, ma per Dusan Vlahovic si è trasformato in un’occasione mancata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo ha giocato appena 126 minuti e segnato due reti, con una sola presenza da titolare, nella gara ininfluente contro il Manchester City. A far discutere, più delle prestazioni, sono stati però i suoi comportamenti social. Il like al post di Jude Bellingham dopo la vittoria del Real Madrid sui bianconeri non è passato inosservato, scatenando l’ira dei tifosi juventini. Il gesto - probabilmente superficiale - è stato percepito come una mancanza di rispetto. Vlahovic ha poi pubblicato nuove foto in maglia bianconera con la scritta "nove", quasi a voler rivendicare il proprio ruolo. Ma la Juventus sembra intenzionata a voltare pagina: David è stato già acquistato e il sogno Osimhen resta vivo.

Il serbo ha rifiutato la proposta del Fenerbahçe di Mourinho, giudicando il campionato turco non all’altezza delle sue ambizioni. Vlahovic punta ad andare via a parametro zero tra un anno, ma il club vorrebbe cederlo ora per monetizzare. Il rischio è una lunga estate di tensioni: se sarà braccio di ferro o mediazione, lo scopriremo presto. Intanto, l’incontro tra il suo agente Ristic e il nuovo d.g. Comolli sarà decisivo