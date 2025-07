Calciomercato Terracciano cerca una sistemazione, Insigne non è un obiettivo. Cagliari blinda Zortea

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Partiamo dalle uscite. Pietro Terracciano potrebbe partire, con il Monza - club che lo aveva cercato la scorsa estate - che si è rifatto sotto. In caso di addio di Terracciano, Tommaso Martinelli pronto a essere promosso a secondo portiere.

Attacco.

La Fiorentina ha avuto contatti con l'entourage di Lorenzo Insigne: classe '91, appena svincolato dal Toronto, c'è stata una chiacchierata, ma la Fiorentina ha deciso di non voler andare oltre. Insigne quindi non è un obiettivo dei viola. Sempre in attacco, ma capitolo cessioni: M'Bala Nzola può partire, si cerca una sistemazione anche se non sono arrivate offerte concrete. Tra i papabili acquirenti Torino, Venezia, Parma e Spezia, ma nessuno si è fatto avanti concretamente.

Dodo

Continua il braccio di ferro tra Dodo e la Fiorentina: il brasiliano non ha portato offerte alla società, che per venderlo chiede 30 milioni. Per sostiturilo si parlava di Nadir Zortea, ma il Cagliari non ha intenzione di vendere il classe 2000. Concludiamo con un altro esterno: Edoardo Pierozzi, nell'ultimo anno a Pescara, si è svincolato lo scorso 30 giugno dalla Fiorentina e ha appena firmato un triennale col Benevento.