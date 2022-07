CORR., Zurkowski-Bajrami, scambio in stand-by

Sul Corriere dello Sport si torna a parlare di un possibile scambio sull'asse Firenze-Empoli: ai viola interessa Nedim Bajrami, mentre gli azzurri riprenderebbero volentieri Szymon Zurkowski. L'accordo per l'affare non sembra però facile, visto che già in precedenza le due società avevano trattato sul futuro del polacco, che avrebbe potuto essere riscattato a 4,5 milioni dall'Empoli. Scambio che sembra ad oggi in stallo quindi, con la Fiorentina però decisa ad acquistare un centrocampista in più e Bajrami che, con le difficoltà economiche legate alla pista Lo Celso, sembra sempre in cima alla lista.