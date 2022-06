CORR.SPORT-STADIO, Dodo, si va a oltranza

Offerta fatta per Dodo, nuovo incontro per Grillitsch: ma né per l’esterno destro brasiliano né per il nazionale austriaco ci sono novità di segno positivo. Così riassume i movimenti di mercato della Fiorentina il Corriere dello Sport - Stadio. Il tempo per i due obiettivi passa e induce a pensare che la società viola si stia guardando intorno.

Per la fascia destra della difesa l’obiettivo individuato è il calciatore dello Shakhtar Donetsk, che però chiede venti milioni e a cui appunto il club di Commisso ha “risposto” con una controproposta economica naturalmente inferiore, ma comunque significativa: qualche ora e sapremo se ci sono i margini per trovare un punto comune d’arrivo seppure a fatica, altrimenti spazio alle opzioni di “riserva” con Leo Dubois (Lione), 27 anni, che avrebbe un posto a sua volta privilegiato