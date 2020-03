CORR. SPORT, In difesa idee Marcao-Kannemann

Al netto di quello che potrà riservare il mercato in uscita con l'eventuale partenza di German Pezzella, gli osservatori della Fiorentina sono già concentrati su diversi obiettivi. Come scrive il Corriere dello Sport, è rimasto in corsa Walter Kannemann, difensore argentino ma con passaporto italiano in forza al Gremio. Poi c'è Marcao, del Galatasaray di Terim: sulle sue tracce però ci sono anche Udinese e Atalanta. Poi ci sono altri profili interessanti, come quello del fenomeno slavo Mario Vuskovic, classe 2001, inserito dal The Guardian nell'elenco dei 60 migliori prospetti al mondo del suo anno di nascita (su di lui anche Roma e Juventus). In Italia, infine, la Fiorentina segue Riccardo Marchizza, 22 anni a fine mese, di proprietà del Sassuolo.