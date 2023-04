CORR.FIORENTINO, Viola e Dea sono rivali per la pelle

FirenzeViola.it

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, Fiorentina e Atalanta sono ormai rivali per la pelle. Nella storia recente, in ogni campionato, c’è stato spazio per una sola imbucata al gran ballo per l’Europa e anche Gasperini l'ha ricordato nella conferenza stampa della vigilia. Nel giro di due mesi insomma, Italiano ha mangiato 9 punti al Gasp che ora non può dormire sogni tranquilli. La scorsa stagione Italiano vinse tre volte, quest'anno al Gewiss hanno avuto la meglio i nerazzurri: domani al Franchi l'ennesimo atto di questa classica sfida tra gemelle diverse.