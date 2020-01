CORR. FIORENTINO, La priorità viola è la salvezza

La priorità della Fiorentina deve essere il campionato. Scrive così il Corriere Fiorentino che ricorda come nelle annate più floride la Coppa Italia era un’occasione per regalarsi un sogno. Ma stavolta la Fiorentina non può permettersi troppe evasioni da una realtà che è tutt’altro che incoraggiante. La priorità resta, dunque, resta il campionato e una salvezza da ottenere nel più breve tempo possibile, eventuali distrazioni potrebbero complicare il percorso.