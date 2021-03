CORR.FIO., Prandelli: dalla Samp in poi tachicardico

«Io mi fermo qui», è il titolo del Corriere Fiorentino in merito all'addio a Firenze e alla Fiorentina di Cesare Prandelli. Il quotidiano si interroga sul motivo del disagio del tecnico. Prima di tutto c’è l’aspetto «fisico». Dalla partita con la Sampdoria (era il 14 febbraio) Prandelli ha iniziato ad accusare attacchi di tachicardia. L’ultimo, domenica, nel finale della sfida col Milan. Il mister si è spaventato, e ha deciso che non poteva più andare avanti. Ma non c’è solo questo. Nella lettera il mister parla anche di un mondo in cui non si riconosce più. Un calcio litigioso, nel quale a prevalere è (quasi) sempre l’arroganza.