CORR.FIO, La seconda occasione di Amrabat

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla di Sofyan Amrabat e di quella che potrebbe essere una seconda occasione alla Fiorentina. Quantomeno con Nico Gonzalez si è tolto il peso di essere il giocatore più pagato della storia di Rocco Commisso a Firenze, ma valori a parte il centrocampista dovrà mostrare ben altro rendimento rispetto alla prima stagione in viola. L'approdo di Italiano per lui può sancire una rinascita dopo non essersi trovato particolarmente bene negli schemi di Iachini e Prandelli. La somiglianza nell'atteggiamento con il suo mentore, Juric, dovranno far risalire il suo valore crollato a picco dopo la scorsa stagione.