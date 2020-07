COR.FIO., Bomber a bocca asciutta: pronto Cutrone

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino propone quest'oggi un approfondimento sull'atavica difficoltà in zona gol da parte della Fiorentina, che anche mercoledì sera contro il Brescia ha palesato tutti i suoi limiti di squadra incapace di andare in rete con facilità. Un problema che non dura solo da questa stagione ma che il gruppo viola si porta avanti da tempo: "Bomber a bocca asciutta: tanti tiri in porta, pochi gol, la crisi viola è anche quella dei suoi attaccanti. Non possono bastare solo le invenzioni di Ribery, domenica nuova opportunità per Cutrone" è il titolo scelto dal quotidiano che sottolinea come la Fiorentina abbia smarrito la via del gol, la base del calcio che si è trasformato in una chimera per la squadra di Beppe Iachini. In realtà non si tratta di una novità assoluta, ma di una cattiva abitudine che nel corso del tempo è diventato un brutto vizio. Nelle 29 partite disputate, in sette occasioni la Fiorentina è rimasta a secco. In media, ogni quattro partite una finisce senza reti realizzate. I viola, fin qui, hanno calciato in porta 298 volte: questo dato li colloca in cima alla parte destra di questa speciale classifica ma per gol fatti la posizione rispecchia grossomodo quella dei punti. Nella sfida di Parma Iachini sembra intenzionato a far giocare dal primo minuto Cutrone. Ha appena segnato il primo gol in campionato con la maglia viola ed è l’unico centravanti disponibile visto che Vlahovic deve ancora scontare un turno di squalifica.