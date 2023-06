COR. FIO, Viola e Empoli si contendono i portieri

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino Empoli e Fiorentina sono unite, oltre che dalla superstrada, da un mercato che vede il ruolo del portiere in cima ai pensieri delle due dirigenze. C’è chi entra, e soprattutto chi esce. Guglielmo Vicario infatti se ne va al Tottenham, al termine di una trattativa che (sottotraccia) andava avanti da qualche giorno e che è stata chiusa ieri, dopo che il club toscano, già nella mattinata, ha ricevuto via mail la documentazione necessaria. La Fiorentina invece, dopo gli approcci di un anno fa, quando i 12 milioni richiesti vennero ritenuti eccessivi e nonostante le speranze di Italiano, non ha mai realmente affondato il colpo e resta quindi in cerca di un portiere che possa (almeno) giocarsela alla pari con Terracciano. Ceduto Vicario gli azzurri hanno necessità di trovare un erede capace di non farlo rimpiangere: i primi sulla lista del diesse Accardi sono quelli di Emil Audero, portiere classe 1997 appena retrocesso con la Sampdoria, e quello di Elia Caprile (22 anni) che ha trascinato il Bari con le sue parate fino alla finale playoff di B. E poi, più defilato, Alessio Cragno. Tre profili, guarda caso, seguiti molto da vicino anche da Barone e Pradè. Audero, in particolare, è in questo momento la prima scelta del tecnico viola. Perché è animato da una gran voglia di rivincita, perché da anni si aspetta la sua definitiva esplosione e perché, soprattutto, ha caratteristiche ideali per il gioco di Italiano.