COR.FIO, Replica agenti: "Errori di interpretazione"

Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna riporta la reazione dell'associazione procuratori al decalogo pubblicato ieri dalla Fiorentina, una lista di punti programmatici utili per riformare il sistema calcio in cui, tra le altre cose, il club di Rocco Commisso criticava ancora una volta il ruolo degli agenti nelle transazioni di calciomercato. Il contro-comunicato dell'asso-procuratori evidenzia parecchie divergenze con le parole del presidente viola ma anche alcune affinità, una su tutte la necessità di maggior trasparenza nelle transazioni. "Pur apprezzando la volontà collaborativa della Fiorentina- prosegue il comunicato- sottolineiamo come il decalogo pubblicato mostri chiari errori di interpretazione del ruolo degli agenti e di interpretazione dei regolamenti attuali scritti ed emanati dalla Fifa e accettati dalla Figc di cui la Fiorentina fa parte integrante". Nell'occhio della critica (in questo caso dei procuratori) finiscono le questioni sollevate da Commisso riguardanti le commissioni ai procuratori sui contratti dei calciatori (che per il club non dovrebbero superare il 3 per cento), la percentuale sui trasferimenti (non oltre il 5 per cento), la durata dei contratti dei calciatori (che per lavoratori subordinati di quel tipo non possono durare più di 5 anni) e il numero delle procure all’interno di una trattativa, che la società gigliata vuole abbassare.