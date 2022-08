COR. FIO, Col Twente scatta l'ora di Gonzalez

"Ogni giocatore che si rispetti ha un asso nella manica. La carta tenuta nascosta da calare nel momento decisivo. Può essere l’ultima mano o, comunque, quella decisiva per portarsi a casa il piatto. E così anche Vincenzo Italiano, pensando alla gara di domani sera col Twente, si è tenuto in mano il suo jolly". Così il Corriere Fiorentino, in edicola stamani. Il riferimento è a Nicolas Gonzalez, tenuto a riposo contro la Cremonese (in campo solo per una manciata di minuti nel finale) proprio in vista del delicato incontro di andata di domani col Twente. Domani scatterà quindi l'ora di Nico, preservato per la sfida agli olandesi e arrivato ad un bivio fondamentale sia della sua esperienza in viola che della sua carriera, dopo una prima stagione a Firenze dove ha fatto intravedere solo a tratti il suo talento. Per l'argentino, così come per tanti altri, sarà un esordio in Europa, anche se il classe '98 vanta comunque una buona esperienza in ambito internazionale date le tante gare giocate con la Nazionale albiceleste.