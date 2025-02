Conference, venerdì prossimo il sorteggio. L'ultimo della stagione: viola in attesa

Torna anche la Conference League all'orizzonte della Fiorentina. Non tanto per l'impegno (i viola torneranno in campo negli ottavi il 6 e il 13 marzo), quanto perché sono andate in scena giovedì sera le gare d'andata dei playoff, due dei quali interessano alla squadra di Palladino poiché decreteranno l'avversaria imminente. La Nazione ricapitola brevemente la questione: gli islandesi del Vikingur Reykjavik hanno battuto 2-1 il più quotato Panathinaikos dell’ex viola Dragowski (out per infortunio al pari di mezza squadra); risultato contro pronostico anche nell’altra partita da circoletto rosso, quella tra Borac Banja Luka e Olimpija Ljubljana. Bosniaci vittoriosi in pieno recupero.

Giovedì prossimo si giocheranno le gare di ritorno, mentre il giorno successivo, venerdì, occhi puntati su Nyon dove andrà in scena l’ultimo sorteggio della stagione, quello in cui la Fiorentina conoscerà la propria avversaria, che fuoriuscirà appunto da uno dei due incontri sopracitati. Le sedici squadre rimaste in corsa troveranno collocazione nel tabellone. Oltre all’avversaria degli ottavi (la gara di ritorno sarà in ogni caso al Franchi) sarà interessante capire se l’attesa ed eventuale sfida con il Chelsea sia destinata alla finalissima o a una doppia semifinale di fuoco. Da venerdì il percorso verso Wroklaw sarà chiarissimo.