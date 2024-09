CONFERENCE, Si parte con i New Saints. Ultima col Vitoria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il sorteggio di venerdì pomeriggio, ieri la UEFA ha stilato il calendario delle partite della fase a girone unico della Conference League. La Fiorentina di Palladino esordirà il prossimo 3 ottobre, nel mezzo tra le gare di campionato contro Empoli e Milan, alle ore 21:00 in casa contro i gallesi del New Saints. La prima trasferta sarà la più comoda delle tre in programma, in Svizzera contro il San Gallo giovedì 24 ottobre alle 18:45.

Poi la Fiorentina sarà impegnata a Cipro contro l'Apoel Nicosia l'undici novembre alle ore 21:00, mentre il ritorno al franchi è fissato per il 28 novembre alle 21:00 contro il Pafos. Ultime due sfide che saranno contro il LASK, al Franchi il 12 dicembre alle 18:45, e contro il Vitoria Guimaraes in Portogallo giovedì 19 dicembre alle 21:00. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.