CONFERENCE, Per la gara di andata torna Ranieri

La gara d'andata giovedì contro la Puskas Academy sarà uno snodo fondamentale per i viola che vogliono tornare per il terzo anno consecutivo in Conference League. Rispetto alla gara di Parma, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci saranno delle modifiche nella formazione.

A fianco di Pongracic e Quarta tornerà Ranieri, assente a Parma per squalifica. Mentre tra i pali potrebbe fare il suo esordio De Gea. Colpani probabilmente partirà dalla panchina e due tra Sottil, Barak e Beltran si contenderanno il posto da titolare. Novità anche in mediana visto che potrebbe fare il suo esordio Amir Richardson affiancato dal suo connazionale Sofyan Amrabat.