CONFERENCE, Fiorentina, dipende tutto da chi sei

© foto di www.imagephotoagency.it

La sensazione è che dipenda tutto dalla Fiorentina. Sarà quella che fino a dicembre era stata capace di volare fino al quarto posto in classifica e di vincere il girone di Conference o quella quasi sempre in sofferenza di inizio 2024?

Se lo chiede il Corriere Fiorentino all’indomani del sorteggio che ha regalato il Maccabi Haifa agli Ottavi di Conference League. L'urna di Nyon è stata benevola e ha evitato insidie come Ajax e Union Saint-Gilloise.

Il Maccabi infatti, non è più la squadra che un anno rifilò un incredibile 2-0 alla Juventus nei gironi di Champions. In quella partita l’autore della doppietta fu Omar Atzili, che in estate è passato all’Al Ain; così come l’allenatore Barak Bakhar non siede più sulla panchina degli israeliani (CLICCA QUI). Oggi il mister è Messay Dego, promosso dall’Under 19, mentre il pericolo principale è il centravanti haitiano Frantzdy Pierrot, autore di 17 gol nelle 35 partite stagionali fin qui giocate.

Nel complesso parliamo di una formazione che fa della fase difensiva e della forza fisica i suoi tratti caratteristici. Lecito dunque aspettarsi un’avversaria chiusa a riccio e pronta a ripartire.