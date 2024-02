VALNEGRI A RFV, Maccabi? Occhio al centrocampo

FirenzeViola.it

Alain Valnegri a Radio FirenzeViola

Il giornalista francese Alain Valnegri è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", per commentare il sorteggio che ha dato alla Fiorentina gli israeliani del Maccabi Haifa: "Se si guarda alle squadre che c'erano è un buon sorteggio. Il Maccabi lo scorso anno ha cambiato progetto sportivo e non è più la squadra che nella stagione scorsa riuscì a battere la Juventus 2-0 in Champions League. Da allora hanno perso l'allenatore Barak Bakhar che è andato allo Stella Rossa e diversi giocatori importanti. Oggi il Maccabi fa un calcio poco attrattivo ma non dimentichiamoci che ha buttato fuori una squadra interessante come il Gent".

A cosa deve stare attenta la Fiorentina?

"Per come gioca la squadra di Italiano, il centrocampo difensivo e muscoloso è una caratteristica degli israeliani che potrebbe dar fastidio ai viola. Per quanto riguarda la fase offensiva, sono soliti attaccare in 4: il tridente e un terzino o un centrocampista che si inserisce. Davanti hanno un fantasista come Lior Refaelov, che in passato ha fatto molto bene in belgio, una giovane promessa del calcio israeliano come il classe 2004 Anan Khalaili e Frantzdy Pierrault, un giocatore molto rapido bravo a far gol.

"Sono stati dei buoni accoppiamenti per la Fiorentina e penso che i viola abbiano le carte in regola per vincere la Conference League, Aston Villa permettendo. Gli inglesi sono la favorita, poi direi di stare attenti al Fenerbahçe”.

