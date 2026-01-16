Con Harrison spinta verso il 4-3-3: come può giocare la Fiorentina

Oggi alle 12:23Rassegna stampa
di Redazione FV

Jack Harrison sarà il terzo volto nuovo che conferma la volontà della Fiorentina di investire sulle corsie esterne per potenziare il reparto offensivo a disposizione di Vanoli. Solomon a sinistra, Kean punta centrale e Harrison a destra: secondo La Gazzetta dello Sport, questa potrebbe essere l’evoluzione del tridente viola di Paolo Vanoli, sempre più proiettato verso il 4-3-3 e con la necessità di avere esterni di ruolo per innescare il centravanti azzurro, in questa stagione decisamente meno prolifico rispetto al 2024-25.

C’è ancora quasi tutto un girone di ritorno per recuperare e l’innesto di Harrison, che oggi sarà al Viola Park per le visite mediche, aumenta fin da subito il ventaglio di scelte nel mazzo dell’allenatore.