COMUZZO, Secondo Under-20 per minuti giocati in A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio propone un focus su Pietro Comuzzo. Il giovane difensore centrale friulano, nonostante dovrebbe partire dalla panchina contro l'Apoel Nicosia, ieri ha preso parte alla conferenza stampa della vigilia insieme a Raffaele Palladino. Questo quasi a sottolineare come ormai sia diventato uno dei volti copertina della rosa viola. In pochi mesi il classe 2006 è passato da debuttare tra i titolari in Serie A contro il Parma il 17 agosto ad essere uno dei perni, insieme a Ranieri, della difesa gigliata.

In Serie A, a livello di Under 20 solo Dorgu del Lecce (che però è classe 2004) ha giocato più minuti di lui. Bravo nei duelli fisici, come possono confermare anche Dovbyk e Sanabria, fin dagli esordi in prima squadra con Italiano Comuzzo ha dimostrato tutte le sue qualità. Il "mastino", così chiamato dai tifosi viola perché, nonostante un carattere calmo, in campo diventa un gladiatore, ha uno stile di gioco vecchio stile basato molto sulla fisicità.