Comuzzo respinge l'Arabia, RepFi: "Dietro la sua scelta c'è un altro aspetto"

Oggi alle 09:12Rassegna stampa
di Redazione FV

La Repubblica (ediz. Firenze) torna sulla decisione di Pietro Comuzzo di rifiutare l’Arabia. Il giocatore si è confrontato con entourage e famiglia e poi ha deciso che a vent’anni nel calcio si migliora nei campionati che contano e non dove sono le cifre economiche a comandare il gioco. Un occhio al viola, probabilmente uno anche all’azzurro, con la Nazionale già assaporata in passato e che magari stavolta riuscirà ad andare al Mondiale.