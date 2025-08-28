Comuzzo respinge l'Arabia, RepFi: "Dietro la sua scelta c'è un altro aspetto"
FirenzeViola.it
La Repubblica (ediz. Firenze) torna sulla decisione di Pietro Comuzzo di rifiutare l’Arabia. Il giocatore si è confrontato con entourage e famiglia e poi ha deciso che a vent’anni nel calcio si migliora nei campionati che contano e non dove sono le cifre economiche a comandare il gioco. Un occhio al viola, probabilmente uno anche all’azzurro, con la Nazionale già assaporata in passato e che magari stavolta riuscirà ad andare al Mondiale.
