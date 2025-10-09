Comuzzo recuperato, lavoro personalizzato per Dodo e Fazzini: nessun allarme

Dopo due giorni di pausa per ricaricare le batterie, la Fiorentina si è ritrovata ieri al Viola Park per ricominciare ad allenarsi dopo il ko contro la Roma. Una seduta in cui Stefano Pioli ha aggregato alla prima squadra, viste le assenze di chi è partito con la propria Nazionale, anche diversi giocatori della Primavera, tra i quali il centrale Sadotti, l’esterno Bertolini e i centrocampisti Bonanno e Montenegro. Per quanto riguarda i grandi, invece, le notizie migliori arrivano da Pietro Comuzzo che ha svolto tutto l'allenamento col gruppo, togliendo ogni dubbio proveniente dalle parole del ct Baldini che dal ritiro dell'Under 21 dei giorni scorsi aveva lasciato qualche nube sulle sue condizioni fisiche. Il giovane viola, invece, dopo un periodo complicato dal punto di vista atletico, è sulla via del pieno recupero.

Lavoro personalizzato, invece, per tre giocatori: Sohm, ancora alle prese con la fastidiosa fascite plantare che lo ha costretto a saltare le ultime due gare contro Sigma Olomouc e Roma e la convocazione con la Svizzera, e Dodo e Fazzini, usciti acciaccati dal match con i giallorossi. Per entrambi nessun allarme: il programma individuale era già previsto, con l’obiettivo di reinserirli gradualmente in gruppo nel corso dei prossimi giorni. Lo riferisce La Nazione.