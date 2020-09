COMMISSO, Oggi da Casamonti: in Italia 30 giorni

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione su quello che sarà il programma del presidente della Fiorentina Rocco Commisso per la giornata di oggi: questo venerdì, per il numero uno viola, si concluderà con la rifinitura della squadra alle 18 ma in agenda, oltre alla partita della Primavera di Aquilani in programma alle 15 contro il Bologna, c’è anche una visita presso gli studi dell’architetto Casamonti e, forse, anche un sopralluogo ai terreni di Bagno a Ripoli dove sorgerà il nuovo centro sportivo. Il presidente rimarrà a Firenze per almeno 30 giorni, non per qualche mese come si era vociferato. Un mese, comunque, che sarà davvero e tutto di fuoco.