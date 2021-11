COMMISSO, In regalo porterà una punta e un esterno

Rocco Commisso è pronto a tornare a Firenze per mettere sul piatto tutto il suo impegno, fisico ed economico. Come riportato dal Corriere dello Sport, non si risparmierà a livello di energie e potrebbe trattenersi fino a fine gennaio per vivere da vicino il calciomercato e seguire i lavori del Viola Park. Domani il presidente compirà 72 anni e sabato vorrebbe un altro dono dopo il successo sul Milan, ovvero una vittoria contro l'Empoli.

Commisso penserà anche al mercato e alla vicenda Vlahovic. Gli acquisti, con un posto in Europa a portata, potrebbero essere di livello, a cominciare da un centravanti che possa far rifiatare a volte il serbo. Nel mirino c'è anche Domenico Berardi del Sassuolo per il ruolo d'esterno d'attacco, nonostante il muro alzato dai neroverdi, ma anche Riccardo Orsolini del Bologna, Gerard Deulofeu dell'Udinese e Romain Faivre del Brest, su cui è forte anche il Milan. Tanti i nomi buoni anche davanti: in prima fila c'è Gianluca Scamacca, ma i viola lavorano sottotraccia per strappare alla Juventus Julian Alvarez, senza dimenticare Borja Mayoral e Arthur Cabral.