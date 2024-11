COMMISSO, Il compleanno più bello: abbraccio collettivo

FirenzeViola.it

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, quello festeggiato ieri da Rocco Commisso è stato senza dubbio il compleanno più bella della sua gestione in viola: super momento della Fiorentina di Palladino e vittoria della Primavera di Galloppa sul Monza con secondo posto in classifica. Il tecnico della prima squadra ha dedicato un post su Instagram al suo presidente, così come l’abbraccio è stato collettivo negli spogliatoi di Como. Dodo e i suoi hanno registrato un video di auguri al patron, che ha ringraziato tutti emozionato ai canali ufficiali del club.